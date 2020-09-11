Новосибирск, , 15:54 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх молодых людей, которые обвиняются в похищении несовершеннолетнего, его паспорта и вымогательстве денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в феврале 2016 года трое молодых людей в возрасте от 21 до 27 лет узнали, что у их несовершеннолетнего знакомого есть банковский счет, на который поступало пособие по потере кормильца. Под надуманным предлогом они заманили несовершеннолетнего на съёмную квартиру, где удерживали его несколько. Угрозами и, применяя физическую силу, они получили от него сведения о пин-коде, кодовых словах и пароле для доступа к системе банк онлайн. После чего сняли с его счёта 255 тысяч рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — уточнили в ведомстве.