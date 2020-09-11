Уфа, , 18:38 — REGNUM Круглогодичную откормочную площадку на одну тысячу голов крупного рогатого скота (КРС) планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Искра» Рамиль Мустафин на онлайн-совещании в формате «Инвестчас», 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коровы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По его словам, в случае реализации данного проекта, хозяйство сможет увеличить объёмы ежегодного производства мяса с 400 до 700 тонн. На площадке уже смонтированы фермы, ограждена кормовая зона, уложены дорожные плиты. Кроме этого, предприятие уже закупило некоторое оборудование и технику. Для реализации проекта потребуется порядка 147 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, хозяйству субсидируют часть затрат на строительство площадки. Кроме этого, данный проект будет включен в число приоритетных.

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