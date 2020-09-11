Прокопьевск, Кемеровская область, , 15:41 — REGNUM В одном из заброшенных частных домов Прокопьевска обнаружено тело 11-летней девочки. Ребёнка придавило частью обрушившейся кирпичной стены. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кузбассу.

По данным следствия, сегодня днём, 11 сентября, девочка с тремя сверстниками находились в заброшенном доме, где раскачивали перегородки. Верхняя часть одной из кирпичных стен обрушилась и придавила ребёнка. Дети позвали на помощь прохожего, который вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки и вызвали следственную группу.

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены собственники заброшенного жилища, будет проверено, состояло ли оно на учёте как ветхое, — уточнили в ведомстве. — В ходе предварительного следствия будут изучены причины и условия, способствовавшие произошедшему. В том числе будет проверено, почему дети не находились в школе».

Отмечается, что до конца дня дом планируется снести.