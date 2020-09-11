Кисмайо, Сомали, , 15:29 — REGNUM Как минимум три человек погибли в результате взрыва в центральном районе сомалийского города Кисмайо, расположенного на юге страны. Об этом 11 сентября сообщает местная радиостанция Shebelle.

По данным журналистов, в результате данного инцидента ещё семь человек были ранены.

Кроме этого, уточняется, что целью данной террористической атаки был один из высокопоставленных чиновников штата Сомали Джубаленд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что полиция Туниса застрелила трех боевиков после того, как они, предположительно, напали на двух полицейских в городе Сусс.