Варшава, , 15:27 — REGNUM В одном из учебных заведений Варшавы подозревали утечку газа, эвакуированы 800 человек. Об этом передает Dziennik.

Эвакуация учеников произошла в XIII общеобразовательной школе имени Леопольда Лис-Кула в варшавском районе Таргувек. На территории учреждения работают четыре пожарные команды. К спасателям поступила информация о возможной утечке газа, но в настоящий момент Государственная противопожарная служба сообщает, что школьникам уже ничего не угрожает.

«Мы получили уведомление от руководства школы о запахе газа в школе. К нашему приезду директор школы уже начал эвакуацию около 800 человек», — сообщил один из спасателей.

Однако на месте происшествия утечку газа не обнаружили, и теперь ученики, скорее всего, вернутся в школу.