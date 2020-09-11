Мальмё, Швеция, , 16:31 — REGNUM В одном из районов Мальмё 11 сентября неизвестные публично сожгли Коран. К предполагаемому месту инцидента были направлены несколько полицейских патрулей. Об этом 11 сентября сообщила газета Fria Tider.

В 08:00 часов утра (GMT+2) в отделение полиции поступило сообщение, что в районе Русенгорда неизвестные сожгли Коран. Впоследствии полиция подтвердила, что факт сожжения Священного писания мусульман действительно имел место быть.

«У нас есть несколько патрулей, которые занимаются этим делом, и мы ищем людей, которые могли это сделать. Мы можем подтвердить, что это произошло», — заявил представитель полиции Джимми Модин.

Кто сжег Коран, пока неясно. Однако подобное в Мальмё уже происходила две недели назад, когда подобное совершили члены датской радикальной партии «Жесткий курс». Тогда сожжение Корана сопровождалось протестами проживающих в городе мусульман, которые переросли в столкновения с полицией.