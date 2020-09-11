Москва, , 15:14 — REGNUM В Москве задержали замдиректора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева. Об этом сообщили 11 сентября «Коммерсантъ».

Отмечается, что уголовное возбуждено четвертым управлением МВД — по расследованию преступлений, совершенных в закрытых территориальных образованиях и на спецобъектах.

В мошеннических схемах, полагают правоохранители, которые использовались для хищения бюджетных средств, Исаевым помимо компаний, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, мог использоваться ЦНИИ «Электроника», где он работал ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве был задержан заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов по делу о крупном мошенничестве.

По данным СМИ, интерес у следствия был и к одному из руководителей «Российского энергетического агентства», подконтрольного Минэнерго РФ.

Читайте также: «Серый кардинал» российской энергетики: о претензиях к замминистра Тихонову