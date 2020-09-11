Ярославль, 11 сентября 2020, 15:14 — REGNUM В Ярославской области дети из многодетной семьи подвергались жестокому обращению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Сейчас детский омбудсмен Михаил Крупин проводит проверку по этому факту.
Михаил Крупин направил заключение о жестоком обращении с детьми в правоохранительные органы и органы исполнительной власти области. Вопрос находится на контроле уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
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