Томск, , 14:42 — REGNUM Томский политехнический университет (ТПУ) готовит обращение в полицию из-за пропажи иностранного студента.

Студент из Казахстана не выходил на связь трое суток. Администрации вуза стало известно о его пропаже 9 сентября.

«Из общежития он ушел 8 сентября, сегодня в 19:00 истекают трое суток с момента его пропажи», — цитирует 11 сентября tvtomsk.ru представителя ТПУ.

Студенты ТПУ пытались найти пропавшего через соседей по общежитию, одногруппников, друзей и знакомых, но не смогли. Родители студента оповещены о его пропаже.

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