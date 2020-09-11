Томск, 11 сентября 2020, 14:42 — REGNUM Томский политехнический университет (ТПУ) готовит обращение в полицию из-за пропажи иностранного студента.
Студент из Казахстана не выходил на связь трое суток. Администрации вуза стало известно о его пропаже 9 сентября.
«Из общежития он ушел 8 сентября, сегодня в 19:00 истекают трое суток с момента его пропажи», — цитирует 11 сентября tvtomsk.ru представителя ТПУ.
Студенты ТПУ пытались найти пропавшего через соседей по общежитию, одногруппников, друзей и знакомых, но не смогли. Родители студента оповещены о его пропаже.
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