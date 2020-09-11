Грайворон, , 14:14 — REGNUM Десятки приборов для бронетанковой техники и самолётов обнаружили пограничники в Грайворонском районе Белгородской области. Контрабандные товары были спрятаны в хозяйственной постройке частного дома, сообщили 11 сентября в пресс-службе пограничного управления ФСБ региона.

Тайник был оборудован на территории домовладения в селе Мощёное. Пограничники изъяли 35 приборов наблюдения за местностью для бронетанковой техники, бортовые самописцы к самолётам, тестеры магнитной системы регистрации полётных данных и приёмник воздушного давления. В ведомстве полагают, что товары планировали контрабандой переправить на Украину.

Приборы переданы на проверку.