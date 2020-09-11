Житомир, Украина, , 14:15 — REGNUM В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали трёх жителей Киевской и Львовской областей, подозреваемых в организации наркобизнеса.

«Ежемесячно злоумышленники производили почти пять килограммов наркотиков на [сумму] более 3 млн гривен по теневым расценкам. Запрещённые вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам», — сказано в сообщении.

В ходе обыска также были найдены и изъяты 10 кг метадона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском порту «Южный» в контейнере с бананами нашли более 100 кг кокаина.

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