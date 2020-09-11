Балаково, Саратовская область, , 14:12 — REGNUM В городе Балаково в отношении 47-летнего жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в поджоге здания цеха с резинотехническими изделиями, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Вечером 6 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание цеха через окно. Обидившись на работодателя за неверно (по его мнению) произведенный денежный расчет, мужчина поджег сырую резиновую смесь.

Произошедшим пожаром полностью уничтожено имущество индивидуального предпринимателя общей стоимостью более 305 тыс. рублей. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, работник ювелирного завода задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении поджога в ночь на 12 мая с целью сокрытия недостачи в Костромской области.

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