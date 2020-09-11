Уфа, , 14:04 — REGNUM Двух заблудившихся в лесу подростков нашли в Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, детей обнаружили в СНТ «Журавушка» и передали родителям. Подростки находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам спасателей, дети решили прогулять занятия в школе. А поскольку в с. Иглино они отдыхали не один раз, то решили отправиться туда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 сентября подростки позвонили спасателям и сообщили, что они заблудились в лесу в болотистом месте около трассы. После этого связь с ними прервалась, поскольку разрядилась батарея на их телефоне.

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