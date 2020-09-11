Саратов, , 14:11 — REGNUM В Саратове 33-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца, матери и супруги путем поджога дома. В отношении обвиняемого уголовные дела расследовались по п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба иные тяжкие последствия»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ходе следствия установлено, что вечером 21 августа 2019 года подозреваемый распивал спиртные напитки по месту жительства в квартире двухэтажного дома на улице Вольской в Саратове, где проживали также его родители и супруга. Мужчина подозревал свою жену в измене и ревновал. Между супругами произошел конфликт на этой почве. В порыве гнева злоумышленник решил расправиться с женой. Ближе к ночи, когда все уже спали, он с помощью зажигалки поджег бытовой мусор в помещении чулана под лестницей на первом этаже дома и покинул дом. Прибывшим пожарным удалось извлечь из горящего здания 35-летнюю супругу, 55-летнего отца и 50-летнюю женщину. Отец и жена поджигателя скончались в машине скорой помощи. Мать, несмотря на усилия врачей, скончалась в медицинском учреждении.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, возгорание дачного дома в садоводческом товариществе «Сельский строитель» произошло 13 августа около 21:30 в селе Ивановка Балаковского района Саратовской области. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, после чего в домовладении обнаружили останки трех человек.

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