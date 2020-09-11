Барнаул, , 13:12 — REGNUM Чрезмерная доверчивость и желание любыми путями излечиться от своих болезней и недугов, подвели барнаульскую пенсионерку. Как сообщает сегодня, 11 сентября, пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, женщина лишилась взятых в кредит 167 000 рублей, чтобы снять «порчу».

Деньги попросил переслать экстрасенс, телефон которого пенсионерка увидела в одной из телевизионных программ. «Через некоторое время горожанка осознала, что стала жертвой аферистов и направилась в отдел полиции писать заявление», — пояснили правоохранители.

По данному факту ведётся разбирательство.