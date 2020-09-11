Цхинвал, , 12:40 — REGNUM Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России провели в Южной Осетии учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным ведомства, военные в ходе учений отработали новые методы, разработанные на основе опыта, полученного в ходе контртеррористической операции в Сирии. Для учений создали мишени, имитирующие полет беспилотников, и поражали их из стрелкового оружия. Кроме того, были отработаны действия по созданию радиопомех для БПЛА и выводу из строя.

«Также специалисты радиоэлектронной борьбы выполнили электромагнитное маскирование артиллерийских позиций от беспилотной авиации противника, который хотел сбросить самодельные взрывные устройства на подразделения», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Сообщается, что на учениях присутствовали 1,5 тыс. военнослужащих, было привлечено около 100 единиц боевой техники.