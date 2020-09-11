Киев, 11 сентября 2020, 12:31 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве одного из возможных руководителей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
В пресс-службе отметили, что задержанный мог воевать на территории Сирии и Ирака. В 2018 году он по поддельным документам приехал на Украину и, возможно, успел создать в Киевской области преступную группировку.
Подозреваемый арестован на 40 суток.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомире правоохранители также задержали вероятного члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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