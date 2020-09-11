Киев, , 12:31 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве одного из возможных руководителей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

«Преступник является выходцем одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… В своё время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задержанный мог воевать на территории Сирии и Ирака. В 2018 году он по поддельным документам приехал на Украину и, возможно, успел создать в Киевской области преступную группировку.

Подозреваемый арестован на 40 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомире правоохранители также задержали вероятного члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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