Омск, , 12:29 — REGNUM Прокуратура Таврического района Омской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту истязания полуторагодовалого мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в прокуратуре Омской области.

По предварительным данным, ребёнка, проживающего в населённом пункте Таврического района со своей матерью в семье у её знакомой, неоднократно избивали, ограничивали свободу передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие возбудило по данному факту уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).

Также районная прокуратура проверит, насколько соблюдались требования законодательства в деятельности органов по защите прав несовершеннолетних. По данным ведомства, в их действиях «усматриваются признаки ненадлежащего исполнения возложенных на них должностных обязанностей».

По сообщениям омских массмедиа, над ребёнком издевались несколько месяцев: ему связывали руки и ноги, били, морили голодом. Терпеть издевательства женщине приходилось из-за страха, что мальчика отдадут в детский дом. Сейчас ребёнок с матерью находятся в лечебном учреждении.

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