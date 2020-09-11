Барнаул, , 12:21 — REGNUM С наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, у которых выявлен коронавирус. Судя по данным оперативного штаба региона, на 11 сентября таковых насчитывается уже 988. Недельный прирост составил 16 человек.

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Не исключено, что со временем заболевших COVID-19 среди алтайских школьников станет больше. Дело в том, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула, довольно низкого качества.

К примеру, в одной из школ Индустриального района детей на уроки пускают при показании бесконтактного градусника +20 °C. При этом рекомендации Роспотребнадзора выполняются далеко не везде. Особенно сложно обстоит ситуация с приобретением рециркуляторов. В большинстве классов их заменяет обычная форточка. Также детям приходится все уроки проводить в одном кабинете, практически не выходя из него.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 11 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3633 пациента, +34 за последние сутки) и ОРВИ (3670 пациентов, +17 за последние сутки).