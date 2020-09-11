Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Чебоксарского района, являющемуся заместителем директора одной из частных охранных организаций. Он порвал составленный на него протокол об административном правонарушении и напал на полицейского, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители установили, что рано утром 31 августа 2019 года сельчанин был доставлен в отдел полиции в связи с нахождением на дороге вне населенного пункта без предметов со световозвращающими элементами. В тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Недовольный привлечением к административной ответственности, злоумышленник при ознакомлении с протоколом смял его и порвал, а когда один из инспекторов ДПС стал пресекать эти неправомерные действия, ударил его по подбородку», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 325 УК РФ («Повреждение официального документа») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Чебоксарский районный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях, назначив 50 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 августа у здания отдела полиции № 2 в Чебоксарах произошло нападение на полицейского: пПо данным следственного управления СКР по Чувашии, подозреваемая, «увидев выходящего из здания сотрудника полиции, нанесла ему удар ножом в область спины». Возбуждено уголовное дело, причины поступка выясняются.

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Напомним, в июне 2020 года в Чувашии вынесен приговор 34-летнему жителю одного из сёл Шемуршинского района, которого обвиняли в нападении с ломом на полицейского. Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

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