Кагера, Танзания, , 11:58 — REGNUM На территории заповедника Исавима в области Табора в Танзании были обнаружены тела восьми человек, пятеро из которых — дети. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление начальника полиции по области Табора Барнабаса Мвакалуквы.

По его словам, предполагаемый возраст трех погибших взрослых — от 25 до 40 лет, возраст пяти погибших детей — от двух до десяти лет. Экспертиза установила, что все они скончались 6 сентября.

Мвакалуква подчеркнул, что обстоятельства смерти восьми человек не установлены. Он добавил, что в настоящее время по делу о предполагаемом массовом убийстве было заведено расследование.