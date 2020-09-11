Сантьяго, , 11:53 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи на территории Чили. Об этом 11 сентября сообщает геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в 83 км в северо-восточном направлении от города Токопилья, где проживает примерно 24,4 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 40,4 км.

При этом данные о пострадавших или разрушениях в ходе землетрясения не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном агентстве по управлению стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в округе Пачитан в августе 2020 года произошло 11 землетрясений.