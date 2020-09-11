Уфа, , 11:41 — REGNUM Семья с несовершеннолетним ребенком осталась без крыши над головой после пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба администрации Чишминского района республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в жилом доме в селе Арово произошел ночью 11 сентября. В результате без жилья осталась семья с несовершеннолетним ребенком. В настоящее время их разместили на территории школы.

По словам чиновников, семья имеет недостроенный дом, но для его достройки нужны денежные средства. В доме нужно смонтировать потолок, пол, установить окна и сделать внутреннюю отделку. Помимо этого, нужно провести отопление и электричество.

Граждан, которые хотят и могут помочь данной семье просят обращаться в администрацию района.

Помимо этого, чиновники ведут сбор гуманитарной помощи этой семье: нужна одежда, обувь и другие необходимы вещи.

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