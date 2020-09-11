Буниа, Конго, , 11:25 — REGNUM В результате двух нападений на общину Ируму на востоке ДР Конго погибли 58 человек, еще 17 пропали без вести. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение властей.

По информации журналистов телерадиокомпании, одна из повстанческих группировок подозревается в причастности к атаке.

Официальные лица в провинции Итури заявили, что нападения произошли из-за того, что вооруженные силы ДР Конго ведут военную операцию против мятежников в соседней провинции Северное Киву. Напомним, что армия перешла в наступление против повстанцев в конце прошлого года.

В пятницу, 11 сентября, министр обороны страны и другие правительственные чиновники должны прибыть в Итури, чтобы сосредоточиться на комплексном решении проблемы безопасности региона.

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