Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Более 120 аварийных бригад занимаются ликвидацией последствий ураганного ветра, который обрушился на Ленинградскую область 10 сентября. Больше всего ураган затронул Всеволожский, Кингисеппский, Волховский районы, часть их населенных пунктов остались без света. Как передаёт корреспондент ИА, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, днем 10 сентября и ночью 11 сентября в Ленинградской области порывы ветра достигали 25 м/с. Поваленные на линии передач деревья и поврежденные провода стали причиной отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов региона. Последствия непогоды вышли устранять более 350 специалистов — 120 профильных бригад, более 110 единиц спецтехники.

«Сейчас большая часть работ завершена, электроснабжение восстановлено», — уточнили в обладминистрации.

По данным на 09:30 часов в Ленинградской области остаются без света 36 населенных пунктов. Бригады продолжают усиленно работать. Как заверяют в администрации региона, до обеда основные отключения будут устранены.