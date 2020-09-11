Владивосток, , 10:54 — REGNUM Приморье ожидает очередной циклон — синоптики прогнозируют дожди и похолодание, 13−14 сентября и 16 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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После дождливых выходных погода будет нестабильная. 14 сентября юг Приморья ещё останется под влиянием циклона — осадки сохранятся, но не большой интенсивности. Температурный фон будет невысоким, днём +15…+20 °С, при прояснениях воздух местами может прогреться до +25 °С.

15 сентября циклон уйдёт из Приморья, дожди прекратятся и температура воздуха прогреется до +20…+29 °С.

Но в среду, 16 сентября, опять ожидается со стороны Китая новый циклон с фронтальными разделами и дожди возобновятся. Станет прохладнее на 1−5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за последствий прошедших тайфунов режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе. Реки вышли из берегов.