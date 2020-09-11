Кривой Рог, Украина, , 10:46 — REGNUM В украинском городе Кривой Рог начался пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным спасателей, загорелся мусор на территории 850 кв. метров. К тушению пожара привлечены 12 человек и три единицы техники ГСЧС, а также техника и люди нескольких коммунальных предприятий города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на свалке Полтавы огонь охватил площадь 2 гектара.

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