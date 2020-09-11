Уфа, , 10:41 — REGNUM Проверку после обрушения потолка в школе г. Стерлитамака проводит прокуратура в Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас устанавливаются причины произошедшего. После будет дана оценка действиям должностных лиц и органов исполнительной власти на предмет соблюдения прав детей на обучение в безопасных для здоровья и жизни условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром до начала занятий 11 сентября в школе № 7 Стерлитамака обрушилась плита перекрытия над спортивным залом. Никто не пострадал и не погиб.

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