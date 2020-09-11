Уфа, , 10:30 — REGNUM Специальная комиссия работает на месте обрушения потолка в школе в Стерлитамаке. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, обрушение одной плиты перекрытия над спортивным залом в школе № 7 произошло утром 11 сентября до начала занятий. Никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которая обследует все здание школы, которая была построена в 1975 году. Обрушение плиты перекрытия произошло в спортзале. Основные учебные занятия проходят в другом крыле Н-образного здания, который не затронут.

Сообщается, что было принято решение перевести уроки физкультуры на улицу, где в текущем году была оборудована многофункциональная спортплощадка.

По словам чиновникам, в самое ближайшее время будет проведена экспертиза здания. После этого, будет подготовлена смета по ремонту крыши здания и крышу отремонтируют.

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