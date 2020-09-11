Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Проникший в дом известного американского музыкального исполнителя в стиле рэп Эминема бездомный мужчина грозил музыканту убийством. Об этом 11 сентября сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию.

Уточняется, что происшествие случилось в апреле текущего года. Как сообщил сам рэпер, он проснулся ночью и увидел, что позади от него находится неизвестный мужчина. В ответ на вопрос Эминема о том, что данный человек делает в его доме, неизвестный заявил, что он намерен убить музыканта.

Затем, как рассказал рэпер, он «сопроводил» мужчину к выходу из дома, при это как именно он это сделал не сообщается. На выходе неизвестного до приезда сотрудников полиции задержал охранник дома музыканта.

При этом, по данным полиции, злоумышленником оказался бездомный по имени Мэтью Хьюз, который разбил кирпичом окно и таким образом проник в дом Эминема. В настоящее время подозреваемый арестован и ему грозит до 20 лет заключения за попытку вторжения и еще до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что министерство юстиции США намерено защищать интересы президента Дональда Трампа в судебном разбирательстве с журналисткой Джин Кэрролл.