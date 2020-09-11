Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Общее количество погибших в результате природных пожаров, которые бушуют в западной части США, выросло до 23 человек. Об этом 11 сентября сообщает газета USA Today.

По информации журналистов издания, в настоящее время лесными пожарами охвачены территории 12 западных американских штатов.

Также уточняется, что 19 человек из этого числа погибли при пожарах в Калифорнии, три человека — в штате Орегон и ещё один — в Вашингтоне.

При этом ранее сообщалось об 11 погибших в Калифорнии и ещё трех — в Орегоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 500 тысяч человек были эвакуированы в американском штате Орегон в связи с угрозой природных пожаров.