Самара, , 10:14 — REGNUM Пожар повышенной сложности в заброшенном бараке произошел в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о ЧП в заброшенном здании в Чапаевске по ул. Щорса, 26 поступило на пульт спасателям поздно вечером 10 сентября.

По тревоге были подняты 51 огнеборец на 17 единицах техники. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит барак на площади 250 кв метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал, угрозы распространения огня нет.

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