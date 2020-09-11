Москва, , 10:11 — REGNUM Спутница Алексея Навального в поездке по Сибири Марина Певчих уклонилась от дачи показаний об инциденте с блогером и покинула Россию. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Навального в Томске и Томской области сопровождали Певчих, Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Всех, кроме Певчих, полиции удалось опросить.

Отмечается, что Певчих постоянно живет в Великобритании. От дачи объяснений она уклонилась 20 августа, а два дня спустя, по данным следствия, вылетела в Германию.

«В настоящее время её местонахождение устанавливается», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили подробности пребывания блогера и его спутников в в Томске и Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе при возвращении из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолёте. В настоящее время он лечится в Германии.

Читайте также: В бундестаге по запросу «зелёных» обсудят инцидент с Навальным