Уфа, , 09:49 — REGNUM Двух подростков, заблудившихся в лесу, ищут в Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 сентября девочка и мальчик 2007 года рождения позвонили к спасателям и сообщили о том, что они прибыли на электричке из Уфы в с. Иглино Иглинского района. После этого они решили зайти в лес, где и заблудились. Подростки успели сказать, что находятся в болотистом месте рядом с трассой. После этого, батарея на их телефоне разрядилась.

Отмечается, что по тревоги были поднят спасатели и сотрудники оперативных служб. Сейчас усиленно ведется поиск подростков.

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