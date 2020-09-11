Егорлыкский район, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области загорелся пассажирский автобус, в котором находились 30 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 сентября.

В Ростовской области загорелся автобус ГУ МЧС России по Ростовской области

«Пострадавших нет. В транспорте находилось 30 человек, пассажиры убыли на попутном транспорте», — уточнили в ведомстве.

ЧП произошло около 8:40 мск на участке автодороги хутор Кавалерский — станица Егорлыкская в Егорлыкском районе. Площадь пожара в автобусе ПАЗ составила 14 кв. метров. В тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.