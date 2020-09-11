Уфа, , 09:24 — REGNUM Потолок обрушился в одной из школ Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации журналистов, утром 11 сентября в помещении для занятий физкультуры в школе г. Стерлитамака упал потолок. Пострадавших и погибших нет: в это время детей в помещении не было.

По предварительным сведениям, обвалились несколько плит перекрытия. В настоящий момент в школе работают сотрудники спасательных служб.

Специалисты определяют причины произошедшего.

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