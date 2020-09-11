Салехард, , 09:19 — REGNUM На Ямале проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, вечером 10 сентября 2020 года в Салехарде в деревянном двухэтажном доме по ул. Комбинатская, 13 произошла частичная подвижка здания со свай. Авария обошлась без жертв.

В настоящее время следователи дают оценку действиям сотрудников управляющей компании и органов местного самоуправления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.