Чита, , 09:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 11 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 5066 человек, причём 51 из них добавился только за последние сутки.

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Среди пациентов не обошлось без одного нового летального случая. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания.

Общее число жертв составляет 62 человека, выздоровели 4442 пациента (24 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19. Именно поэтому там сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

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