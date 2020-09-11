Румонге, , 09:13 — REGNUM Три человека, один из которых являлся лидером молодежного крыла правящей партии Бурунди «Национальный совет обороны демократии — Силы обороны демократии» (СNDD-FDD), были убиты неизвестными у деревни Марамвья близ города Румонге. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации журналистов, вооруженные лица, предположительно, принадлежали к рядам боевиков, в отношении которых 18 августа была проведена правительственная спецоперация. По предварительной версии, боевики скрывались в горах у столицы страны, Бужумбуры, и прибыли в страну из ДР Конго через озеро Танганьика.

После инцидента местные жители выразили обеспокоенность в связи с тем, что подобные атаки неизвестных вооруженных лиц могут привести к столкновениям в Бурунди. Однако местные власти заверили население в том, что нападавшие скорее всего являлись грабителями или преступниками, а не боевиками.

«Мы слышали, что в горах военные задерживают все больше этих людей. Мы боимся слышать о тех, про кого мы все наконец забыли, это заставляет нас беспокоиться», — заявил местный житель.

Со своей стороны, спикер сената Эммануэль Синзохагера призвал местных жителей сотрудничать с силами безопасности в поимке вооруженных лиц.