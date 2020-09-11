Магас, , 09:09 — REGNUM В Ингушетии ищут подозреваемого в убийстве жителя селения Нестеровское Сунженского района. Злоумышленник, по предположениям правоохранителей, является односельчанином потерпевшего. Скрывшись с места преступления, он попал в ДТП, после чего сбежал, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным источника издания, происшествие произошло в ночь на 11 сентября. В результате ссоры между соседями один из них пустил в ход нож. Удар оказался смертельным, после чего совершивший убийство на своем автомобиле попытался скрыться с места преступления.

По дороге он совершил ДТП, врезавшись на большой скорости в «Газель». Ему удалось бежать с места аварии. В настоящее время злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.

В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили.