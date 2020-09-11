Владивосток, , 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

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По решению Фрунзенского районного суда Усольцев отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора края Василия Усольцева (из команды экс-губернатора Владимира Миклушевского) и руководителя коммерческой организации.

Фигурантов обвиняют в отмывании 143 млн рублей.