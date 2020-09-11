Томск, , 08:57 — REGNUM Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) продолжают доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске 20 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в СУ УТ МВД РФ по СФО.

По данным ведомства, в ходе проверки выполнен значительный объём мероприятий. Полицейские восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области. В том числе установлены маршрут передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Это гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съёмная квартира, «Венская кофейня» в томском аэропорту.

В перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль, подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на 11 сентября опрошены пять из шести человек, сопровождавших блогера в поездке: Георгий Албуров, Павел Зеленский, Владлен Лось, Илья Пахомов, Кира Ярмыш.

Также с Навальным находилась Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании. 20 августа она «уклонилась от дачи объяснений», указали в полиции. 22 августа она вылетела в Германию, получить от неё объяснение не удалось. Сейчас полиция устанавливает её местонахождение.

Следствие анализирует полученные данные. Направлены отдельные поручения для установления местонахождения пассажиров, летевших с Навальным в одном самолёте. Выясняется информация о лечащем враче блогера и медклиники в Москве, где он проходил лечение.

После публикации в СМИ информации о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.

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Уточняется, что указанный запрос будет содержать ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России и российского эксперта при проведении следственных действий с Навальным немецкими коллегами, врачами и экспертами. Также российские полицейские намерены добиться возможности задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске, Навального госпитализировали. Вскоре его перевезли в немецкую клинику. Появилась информация о том, что Навальный в Германии вышел из комы.

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Между тем, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным, главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил о том, что «это вообще не отравление, это заболевание». Речь идёт о метаболической коме, которая случилась в результате глубокого нарушения обмена веществ.

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