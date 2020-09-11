Хартум, , 08:58 — REGNUM В Организации Объединенных Наций предупредили, что гуманитарная ситуация в Судане ухудшается в связи с продолжительными сильными дождями и наводнениями, ожидаемыми в ближайшие дни. Об этом передает ВВС Africa.

Правительство страны уже объявило чрезвычайное положение в связи с ударом стихии, и представители ООН в стране убеждены, что запасы, необходимые для реагирования на кризис, заканчиваются.

Напомним, что недели проливных дождей привели к наводнениям во всех 18 штатах Судана, кроме одного. Более полумиллиона человек пострадали от бедствия, а тысячи других были перемещены. Жертвами стихии в Судане стали более 100 человек.

Проливные дожди также вызвали наводнения в странах Западной Африки. Как передавало ИА REGNUM, от удара стихии в регионе пострадали более 750 тысяч человек.

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