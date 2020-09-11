Уагадугу, , 08:53 — REGNUM Порядка 760 тысяч человек пострадали от наводнений в странах Западной и Центральной Африки за последние несколько недель. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сильные ливни в то же время в прошлом году привели к наводнениям, в результате которых пострадали более миллиона человек в 11 странах отмечают репортеры.

В ООН опасаются, что в этом году число пострадавших значительно превзойдет прошлогодние показатели, поскольку сезон дождей еще продолжается.

В Буркина-Фасо в связи с наводнениями был объявлен режим чрезвычайного положения, и 13 человек погибли. Несколько человек погибли от наводнений на севере Ганы, сообщают репортеры. По данным ООН, в нигерийском штате Борно от удара стихии погибли 30 человек, а еще 26 тысяч человек лишились крова. В Нигере наводнения привели к гибели 65 человек, сообщил министр по правам человека страны. В числе пострадавших стран также Чад, Камерун и Судан.

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