Гуанчжоу, Китай, , 08:41 — REGNUM Граждан России в числе пострадавших от взрыва газа у гостиницы в городе Чжухай в южной китайской провинции Гуандун нет. Об этом 11 сентября сообщил российский консул в Гуанчжоу Александр Капишников.

«Мы запросили информацию у (местного) управления общественной безопасности. Сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Российской Федерации, нет», — заявил он по телефону ТАСС.

Также Капишников уточнил, что консульство поддерживает контакты с китайской стороной и поэтому российских дипломатов уведомят в случае, если появится какая-либо новая информация.

При этом консул добавил, что в результате взрыва среди пострадавших нет граждан других государств.

«По проверенным данным китайской стороны, среди пострадавших нет иностранных граждан», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что причиной взрыва около гостиницы в городе Чжухай на юге Китая, при котором пострадали три человека, стала детонация бытового газа.