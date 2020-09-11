Кабул, , 08:37 — REGNUM По меньшей мере 16 солдат и полицейских погибли на востоке Афганистана в результате нападения боевиков. Об этом сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Атаку на позиции афганских служб безопасности боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли в районе Хогьяни в провинции Нангархар.

Погибших силовиков — не менее 16, ещё несколько из них ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Кабуле террористы устроили взрыв, планируя убить вице-президента Амруллу Салеха.

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