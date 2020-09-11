Иркутск, , 08:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 11 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 691 человек, причём 76 добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без двух новых смертей пациентов с COVID-19. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 628 человек, из них 23 болеют тяжело.

Выздоровели 15 688 человек, 287 — погибли.

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