Токио, , 08:24 — REGNUM Японская компания Mitsui O.S.K. Lines, в управлении которой находился севший на мель у берегов Маврикия сухогруз Wakashio, 11 сентября объявила о планах направить на ликвидацию последствий разлива с судна нефтепродуктов один миллиард иен (около $9,4 млн).

Выделяемые средства будут переводиться в создаваемый компанией специальный фонд и направляться, в частности, на восстановление коралловых рифов, очистку мангровых зарослей и защиту от последствий экологической катастрофы морских птиц и других обитателей района аварии.

Напомним, судно Wakashio, принадлежащее японской судоходной компании Nagashiki Shipping Co. Ltd, село на мель 25 июля. Позже с него разлилось более 1000 тонн нефти. 7 августа Маврикий объявил чрезвычайное положение из-за экологических проблем. Япония уже направила три команды экспертов, которые помогают в ликвидации нефти и оценке ущерба для окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Маврикия Правинд Кумар Джагнот в разговоре с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 7 сентября сказал, что благодарен японскому правительству за помощь в ликвидации крупного разлива нефти. Он также отметил, что правительство Японии не несёт ответственности за аварию.

Читайте также: Нефть обошла кораллы: эксперты из Японии оценили ущерб аварии на Маврикии

Читайте ранее в этом сюжете: Япония не несёт ответственности за аварию: премьер-министр Маврикия