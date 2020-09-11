Усть-Канский район, Алтай, , 08:08 — REGNUM В Республике Алтай организована служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в селе Усть-Кан.

По предварительным данным, сотрудница Отделения МВД по Усть-Канскому району в форменной одежде ехала на работу на автомобиле супруга.

«Двигаясь по ул. Ленинская, в районе дома № 36 «А» водитель допустила наезд несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.

Пострадавший 9-летний мальчик с травмами был госпитализирован в медицинские учреждение.

Как отмечается, водитель была в трезвом состоянии. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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