Самара, , 08:05 — REGNUM Уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка возбудили в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 августа, учащийся школы в поселке Стройкерамика Волжского района ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Подростку 2005 года рождения на вид от 16 до 17 лет. Его рост до 180 см. На левой руке у подростка есть штрам.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией обратиться в ближайшее отделение полиции.

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